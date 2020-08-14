В Волгоградской области с 15 августа разрешат охоту на барсуков

Фото с сайта облкомприроды.

В последние годы барсуков в Волгоградской области стало немало. Они благополучно размножились и сегодня, по данным специалистов регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, их численность составляет уже более 5,5 тысяч особей. Поэтому в комитете приняли решение разрешить волгоградцам немного пострелять грызунов.

Открывается сезон охоты на барсуков уже 15 августа, и продлится вплоть до 31 октября.

- Но помните: на добычу барсуков установлены лимиты. Так, в 2020 году охотникам разрешено добыть всего 340 особей, - отмечают в облкомприроды.

Также напоминают о том, что в регионе все еще сохраняется режим повышенной пожарной опасности, поэтому не во всех лесных массивах разрешено пребывание людей. Перечень лесов, въезд на транспорте в которые не ограничен, можно найти на сайте комитета.