Расплатится потом: в Волгограде приставы принудительно сносят ТК «Петровский»

Фото волгоградского УФССП.

В Советском районе Волгограда у торгового комплекса «Петровский» второй день шумят рабочие. Панелька за панелькой они разбирают это здание. Долго владелица данного ТК пыталась отстоять в суде свою коммерческую недвижимость, но все проиграла. Комплекс пошел под снос.

Судебные тяжбы между собственницей торгового комплекса и администрацией Волгограда длились с 2017 года. Дело в том, что владелица здания, расположенного на пересечении Университетского проспекта и улицы Панфиловой, самовольно увеличила площадь строения на 20%. Да и вообще построила ТК с нарушением норм. Суд в итоге признал его незаконным строением и подлежащим сносу.

Однако, хозяйка «Петровского» исполнять решение суда не торопилась. Тогда власти потребовали снести его принудительно.

- Судебный пристав-исполнитель дал владелице торговой точки время добровольно снести строение, но реакции не последовало. Поэтому было принято решение демонтировать павильон без участия его собственника, - уточняют в региональном управлении ФССП.

Демонтаж ведется за средства взыскателя (то есть за счет бюджетных средств). Но, как уверяют приставы, все эти понесенные расходы должнику оплатить все-таки придется. Не захочет добровольно, понудят.