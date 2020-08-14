У семи волгоградцев приставы арестовали машины, пока те занимались шопингом

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Волгоградской области

Ходить по квартирам должников, чтобы они выплатили алименты и штрафы – метод судебных приставов распространенный. Но он работает не всегда. Неплательщики могут просто не открыть дверь или скрываться в другом месте. Поэтому для обнаружения неплательщиков нужно предпринимать что-то еще. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции волгоградские судебные приставы-исполнители проводят рейды на дорогах. Однако каждую машину не остановишь. Еще одним способом для определения должников стало применение современных технологий. Теперь приставы совершают рейды на парковках торговых центров города.

Для того, чтобы найти должника, необходимо воспользоваться программным обеспечением «Мобильный розыск». Судебные приставы-исполнители могут мгновенно обнаружить автомобиль должника. Достаточно навести камеру гаджета на государственный номер автомобиля. И устройство определит, есть ли у хозяина машины задолженности.

За один подобный рейд на парковках бизнес-центра «Волгоград Сити», торгово-развлекательных центров «Европа Сити Молл» и «Ашан» приставы арестовали 7 автомобилей, эвакуировали – 4. Еще 3 должника решили больше не прятаться от закона и на месте расплатились по долгам.

Владелец одной из арестованных машин имеет задолженность более одного миллиона рублей. Он всячески скрывался сам и пытался держать в тайне свое авто. Но афера в итоге не удалась. «Мобильный розыск» раскрыл его. Если в ближайшие дни должник не выплатит задолженность, он распрощается со своей иномаркой. Она будет реализована в счет долга.

Стоит отметить, что приложение «Мобильный розыск» не доступно для общего пользования граждан. Им могут воспользоваться только сотрудники Службы судебных приставов.