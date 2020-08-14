В Волгоградской области отремонтировали 33 километра трассы на Котельниково

Дорожники обновили более 70 километров трассы за два года. Фото: архив КП

В этом году в Волгоградской области отремонтировали три участка трассы на Котельниково в Светлоярском и Котельниковском районах. На дороге «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск» обновили 33 километра асфальта, что, несомненно, оценят водители, чей путь лежит на юг и обратно.

Как рассказали «КП-Волгоград» в обладминистрации, работы дорожники провели по стандарту. Сняли старый асфальт и уложили новый двухслойный «пирог» - выравнивающий слой и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Обочины укрепили, вдоль дороги поставили новые знаки и сигнальные столбики. Остались финальные штрихи – новая разметка.

Обновляли трассу на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой же программе в прошлом году на этом направлении обновили 36 километров сорокалетней трассы, которой ямочный ремонт уже ничем не помогал.

В целом дорожный ремонт в 2020-м идет на трех сотнях километров в 18 городах и районах Волгоградской области. Сорок улиц обновят и в Волгограде.