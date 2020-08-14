В Волгограде открылась выставка Никаса Сафронова

Волгоградцы увидят новые для них работы мастера. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в выставочном зале музея Машкова на улице Чуйкова, 37, открылась персональная выставка известного художника Никаса Сафронова «Меняя реальность». Волгоградцы смогут увидеть около семидесяти работ мастера, при этом некоторые из них в «ожившем» варианте. Удивит и освещение экспозиции.

- Это уже третья персональная выставка Никаса Сафронова в нашем музее, - рассказала на открытии директор музея Машкова Варвара Озерина. – Работы не последние, но они не повторяются. Волгоградцы увидят новые для них произведения.

Выставка будет необычной. В экспозиции имеется несколько мультимедиа-точек, поэтому картины будто оживают на глазах зрителя. Удивит и специальное оборудование, которым оснастили выставочный зал для этого проекта. Лампы будут подсвечивать каждую картину по контуру, создавая необычный эффект.

- Складывается ощущение, что картина подсвечивается изнутри. Многие даже заглядывают за полотно, - отмечает директор музея.

В период пандемии в музее строгие правила. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кстати, будет работать на выставке и сувенирная лавка, так что волгоградцы смогут обзавестись маской с принтом по произведениям Никаса Сафронова. Правда, стоить она будет 900 рублей.

Попасть на выставку можно, записавшись по телефонам: (8442) 23-81-76, 24-16-79. Из-за пандемии доступ к произведениям ограничен.

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