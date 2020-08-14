Вакцина от коронавируса: кто первым протестирует ее в Волгограде

Когда начнут прививать от коронавируса жителей регионов, пока неясно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия стала первым государством, которое официально зарегистрировало вакцину от новой коронавирусной инфекции. Это произошло 11 августа. Сообщалось, что к началу осени будут прививаться люди из групп профессионального риска заражения инфекцией – учителя и медики. Относится ли это к волгоградским учителям и врачам? Когда им готовиться к прививке? Стоит ли уже волноваться и переживать? Ответ на этот вопрос волгоградские медики ждут от федерального центра. А региональный штаб до конца августа определит, в какой форме начнется учебный год: в очной или в дистанционной.

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге заявил, что пока нет утвержденного порядка иммунизации представителей той или иной профессии. - Вакцинация сначала будет урегулирована нормативно, - подчеркнул Николай Алимов. - Пока установок из федерального центра по очередности и контингенту вакцинации не поступало.

В Волгоградской области пока нет решения, в каком формате начнется учебный год. В подвешенном состоянии школьники и их родители, нет ясности по работе вузов с 1 сентября. Что касается общеобразовательных учреждений, решение по ним будет принято на одном из ближайших заседаний областного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.