В лидерах по приросту ковида вновь Волжский и Волгоград

В больницах боле 2600 волгоградцев с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоград и Волжский вновь ставят антирекорды по приросту ковидных больных. Каждый день счет в двух больших городах региона идет на десятки. И снижаться цифры, судя по всему, не собираются. В Волгограде на 14 августа плюс 54 заразившихся, в Волжском – плюс 16 случаев. Отличились также Городище и Камышин – по пять новых заболевших за сутки. Коронавирус на 14 августа получил распространение в 16 городах и районах Волгоградской области. В остальных районах распределение по одному- три заразившихся.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперштаба, добавилось три новых пациента в Ленинском районе, по два – в Палласовке, Светлоярском и Среднеахтубинском районах. В большинстве муниципалитетов региона по одному новому случаю. Среди них города Фролово, Михайловка, Котельниково, а также Даниловский, Кумылженский, Николаевский и Новоаннинский, Старополтавский районы.

Как рассказал на брифинге зампред облздрава Николай Алимов, в основном вспышки коронавируса фиксируют в семейных очагах. Прирост идет за счет тех, кто возвращается с отдыха на курортах. Многие из них через пару недель попадают в ковидные госпитали.

Детей и молодежь в списках пациентов минимум. На сегодня это в сумме 12 человек. Львиная же доля подхвативших ковид приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет. Таких в эту пятницу 42 человека в Волгограде и области.