Ковид может вызвать проблемы с сердцем у здоровых людей

Коронавирус дает осложнения на сердце. Фото: Александр ГЛУЗ

COVID-19 опасен не только для людей с различными хроническими заболеваниями. Но и для здоровых людей. Все зависит от того, как протекает коронавирус. При первых признаках болезни важно оперативно получить профессиональную медицинскую помощь. Волоградские врачи постоянно указывают на то, что особенно должны себя беречь люди старше 65 лет. Они находятся в зоне риска.

- Неблагоприятный прогноз для пациентов, которые заболели коронавирусом, вызывают два фактора – возраст и наличие сердечнососудистых заболеваний, - отметил главный врач Волгоградского кардиоцентра Виталий Иваненко. По общемировой статистике погибли 11% пациентов с ковидом и проблемами с сердцем.

Специалисты ожидают, что после выздоровления от коронавируса у людей может развиться миокардит, атриовентрикулярная блокада, хроническая сердечная недостаточность. Часто проявляется инфаркт миокарда. Вирус повышает риски развития в организме тромбообразования. Для минимизации возможных осложнений в госпиталях Волгоградской области больные с ковидом при сопутствующих заболеваниях не только сердечнососудистой системы, но и других патологиях.

При этом врачи утверждают, что проблемы с сердечнососудистой системой могут возникнуть и у тех пациентов с коронавирусом, которые ранее были здоровы как космонавты. Поэтому после выписки из стационара необходимо медицинское наблюдение. Для этого волгоградцам рекомендуют обращаться к участковым терапевтам по месту жительства.