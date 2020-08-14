В Быковском районе жертвой ковида стал 37-летний мужчина

Пневмония у погибших развивалась молниеносно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жертвы ковида становятся все моложе. Умирают от непредсказуемой инфекции не только старики. В пятницу волгоградский оперштаб сообщил еще о двух летальных исходах коронавирусных пациентов. Очередными жертвами стали молодой мужчина – жителю Быковского района было всего 37 лет – и 65-летняя женщина из Волгограда. Пневмония у погибших развивалась молниеносно. Всего в Волгоградской области ковид унес жизни уже 77 человек.

В Быковском районе зафиксировано уже четыре смерти пациентов с коронавирусом. 37-летний мужчина не стал обращаться к медикам, занимался самолечением. А когда ему стало совсем плохо, все же вызвал скорую. Его отвезли в Волжский, во вторую больницу, где он и скончался несколько дней спустя от ковидной пневмонии.

- Течение болезни имело молниеносный характер, - отмечают в оперштабе.

А 65-летняя волгоградка вызвала врача на второй день заболевания, когда ее состояние стало резко ухудшаться. Скорая сразу забрала ее в реанимацию. Медики четвертой больницы Волгограда боролись за ее жизнь, но спасти пациентку так и не смогли. Сказался на развитии болезни и целый букет хронических патологий, среди которых заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Женщина стала уже 30-й умершей от коронавируса волгоградкой.

Всего в регионе уже почти 10,5 тысячи заразившихся ковидом.