В Волгограде вновь эвакуируют суды

Из судов эвакуировали всех людей. Фото: облсуд

Второй день подряд в Волгограде, Волжском и в районах области эвакуируют сотрудников и посетителей судов. Накануне, на электронную почту пришло более десяти сообщений о минировании. Ни одно из них не подтвердилось. В пятницу, 14 августа ситуация вновь повторяется по той же самой схеме. Уже получены письма о заложенных взрывных устройствах в 11 судах Волгоградской области. При этом некоторые из них «заминировали» повторно. Среди них районные суды Волгограда и горсуд Волжского. Здания вновь прочесывают полицейские со специально обученными собаками.

- В Волгограде Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Ворошиловский и Дзержинский суды, в области Быковский, Городищенский, Даниловский, , Чернышковский и Михайловский районные суды, а также Волжский городской суд, - перечисляют попавшие под очередную волну сообщений о минировании в объединенной пресс-службе облсуда.

В ближайшие часы все здания проверят, только после этого суды смогут вернуться к работе.