Карантин из-за коронавируса ввели в трех больницах Волгоградской области

После карантина больницы ждет дезинфекция. Фото: Артем КИЛЬКИН

За время борьбы с коронавирусом в Волгоградской области вспышки заболевания случаются и в тех больницах региона, которые не были перепрофилированы под ковидные госпитали. Пациенты поступают с разными заболеваниями, а потом оказывается, что они заражены коронавирусом. Постоянно приходится закрывать на карантин целые отделения больниц области. Сегодня особый режим работы установлен в реанимационном отделении больницы РЖД. У одного из пациентов выявили коронавирусную инфекцию, из-за чего на больничный пришлось отправить часть персонала. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя облздрава Волгоградской области Николай Алимов.

Уже на следующей неделе учреждение должно вернуться к обычному режиму. Также карантин ввели в клинике №1 Волгоградского государственного медицинского университета - там очаг COVID-19 выявили в кардиологии. В Среднеахтубинской центральной районной больнице из-за коронавирусной вспышки закрыли хирургическое отделение.