Арбузы, сыр, вино и томаты: что хочет попробовать в Волгограде телеведущий-итальянец

Съемочная группа планирует попасть на Камышинский фестиваль арбузов. Фото: Алексей КОПАЕВ

Пока границы из-за коронавируса на замке, путешественники изведывают просторы России. Гастрономическая программа «Поедем, поедим» на федеральном канале уже не один год показывает зрителям колорит кухонь народов мира. А сейчас съемочная группа исследует гастрономическое богатство народов нашей страны. Следующей точкой телевизионного путешествия съемочной группы по главе с ведущим проектом Федерико Арнальди станет Волгоградская область. Итальянцы очень разборчивы в еде. Так что уроженец Рима, который не только повар, но еще и музыкант, оценит, на каком уровне волгоградская кухня.

– Главная цель проекта – знакомство с туристическим потенциалом Волгоградской области через призму местных гастрономических традиций, создание положительного образа региона, увеличение туристического потока, – сообщили в региональном комитете по развитию туризма.

Съемки запланированы на 17 - 21 августа. В Волгограде он остановится в «Старой Сарепте», которая славится своей горчицей. Куда же без Камышина – родины Арбузного фестиваля? Также в программе тура значится Щербаковский парк. Вино, сыры и вяленые томаты Федерико Арнальди продегустирует не на берегу не Средиземного моря, а на Волге в Дубовке, где занимаются виноделием и сыроварением.

Напомним, Волгоградская область потратит миллион из бюджета, чтобы про нашу область сняли две передачи о туризме на федеральных каналах. На организацию съемок передачи «Поедем, поедим» уйдет 650 тысяч.