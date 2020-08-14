В Волгоградской области помидоры и огурцы подешевели втрое, а коммуналка и проезд подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле 2020 года инфляция в Волгоградской области составила 0,2%, сообщили в пресс-службе Волгоградстата. Это вдвое меньше, чем по стране, однако на часть товаров и услуг цены заметно выросли. Это касается, например, школьной одежды и принадлежностей (до 2,1%), химию (1,5%), газовое топливо (3,8%), бензин (0,6%).

Фото: Волгоградстат

Заметили волгоградцы и выросшие платежки на коммунальные услуги (около 3,4%). Например, холодная и горячая вода подорожали в среднем на 5%, а свет на 4,4%, отопление – на 3,9%. Подскочили цена на маршрутки (12%) и самолеты (5,5%), автобусы (3,3%).

Зато летом жители региона сэкономили на помидорах, луке и огурцах, которые в сезоне подешевели втрое. Немного стали доступнее говядина и рыба, а также сосиски. А вот свинина подорожала на 3%.

Фото: Волгоградстат

- Цены на потребительском рынке Волгоградской области в июле 2020 год повысились в меньшей степени, чем в целом по России, - рассказала начальник отдела статистики цен и финансов Волгоградстата Лариса Комочкина. - Значительней всего за месяц выросли цены в секторе услуг. Средний уровень цен на продовольственные товары за месяц снизился.