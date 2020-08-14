Мошенники обманули медработника в Волгограде почти на полмиллиона рублей

Не сообщайте звонящим по телефону персональные данные банковских карт Фото: Евгения ГУСЕВА

Телефонные мошенники продолжают обманывать волгоградцев. Схема проста, но работает, несмотря на все рекомендации полицейских. Злоумышленники по телефону представляются сотрудниками банка. В разговоре они уверяют человека, что с его картой происходили подозрительные операции. Это может быть несанкционированное списание средств или оформление онлайн кредита. В итоге люди в состоянии стресса сообщают звонящим персональные данные карты, а затем лишаются своих сбережений. За очередные сутки мошенники украли у волгоградцев почти миллион рублей. Среди их жертв электромонтажник, художник школы искусств, уборщица, пенсионер, двое неработающих, работник колл-центра, казначей.

Наибольшая сумма была украдена у сотрудницы сферы здравоохранения. Медработник лишилась 450 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что настоящие работники банков не требуют сообщить персональные данные. Сведения клиентов у них имеются в базах данных.

– Никогда и никому не сообщайте информацию о вашей карте, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Если вы все-таки столкнулись с действиями телефонных мошенников, не верьте звонившим. Лично обратитесь в банк, чтобы убедиться в безопасности вашего счета.