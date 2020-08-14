В Волгограде начали достраивать скандальный ЖК «Адмиралтейский»

Строители появились на стройплощадке после долгого перерыва. Фото: АВО

Доведенные до отчаяния обманутые дольщики ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда месяц назад разбили палаточный лагерь у долгостроя. Своих квартир они ждали долгих пять лет и уже никому не верили. Устраивали митинги, вели переговоры с властями, были готовы на голодовку. Но перенесли ее на 16 августа, если дело так и не сдвинется с мертвой точки. И вот 14 августа 2020 года пришли хорошие новости для трехсот семей дольщиков. Подрядчики вышли на стройплощадку и приступили к достройке одного из самых проблемных на сегодня долгостроев региона.

-У нас сегодня радостное событие, к нам вышли первые подрядные организации от компании «Пересвет-Юг» для возобновления строительных работ на нашем многострадальном ЖК «Адмиралтейский». Сегодня приступил к работе подрядчик по благоустройству, также присутствовал подрядчик по остеклению и дефектовке, - рассказывает на видео дольщик ЖК «Адмиралтейский» Светлана Берда.

Разрешилась ситуация при помощи экспертов и финансовой поддержке Фонда защиты обманутых дольщиков. Дальше дольщики будут получать информацию о ходе работ уже от руководителей организаций-подрядчиков. И, конечно, будут следить за каждым шагом на стройплощадке.

- Мы очень долго этого ждали, мы очень рады. Пришла техника, все будет хорошо, - говорят волгоградцы, которые получили надежду, что дома их все же достроят уже в самое ближайшее время.

Напомним, два 21-этажных дома на улице Фадеева ООО «Строй-Сити» должно было сдать еще в 2015 году. Но сроки не раз переносили. А потом стройку и вовсе заморозили. В высотках нужно доделать фасады, смонтировать лифты, благоустроить окружающую территорию и устранить имеющиеся дефекты. В мае 2020-го власти региона заключили соглашение с Фондом защиты обманутых дольщиков. Достраивать проблемные дома будут на условиях софинансирования. Волгоградская область выделила на эти цели 200 миллионов рублей.