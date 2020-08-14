Волгоградка целый год добивалась декретных выплат от косметологической клиники

Лишь спустя год и благодаря обращению в прокуратуру волгоградка добилась выплат по беременности и родам от клиники медицинской косметологии, где работала врачом. Женщина родила в июле 2019 и ждала полагающихся ей по закону денег, однако директор компании долгое время игнорировал тот факт, что его сотрудница ушла в декрет. И хотя средств на счетах организации было предостаточно, для получения 70 тысяч рублей волгоградке пришлось пойти на крайние меры.

- В связи с отказом работодателя произвести положенные по законодательству выплаты, женщина была вынуждена обратиться с соответствующим заявлением в органы прокуратуры, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Расследовали уголовное дело сотрудники волгоградского СУ СКР, а решение принимал судья участка № 122. Благодаря их вмешательству женщина отстояла свои права и уже получила пособия на малыша.