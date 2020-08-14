На юге Волгограда 4-летний ребенок погиб в горящем доме

Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда 13 августа около десяти часов ночи. Соседи увидели, как один из частных деревянных домов по улице Клавы Панчишкиной охватил огонь. Они сразу же позвонили в службу спасения. Буквально через минуту на место ЧП приехали пожарные расчеты 6-ой части. Спасатели затушили огонь очень быстро, а врачи в это время пытались реанимировать 4-летнего мальчика, которого из задымленного помещения успела вынести 61-летняя женщина. Увы, ребенок умер.

- На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Обстоятельства гибели несовершеннолетнего выясняют сотрудники следственных органов. На данный момент известно, что родная мама малыша арендовала в доме комнату. В тот вечер волгоградка ушла по делам, а сына оставила на хозяйку.

- По предварительным данным малыш отравился угарным газом. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.