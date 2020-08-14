«Ротор» оштрафовали на 15 тысяч после матча с «Зенитом»

На стадионе было 12438 зрителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По итогам 1-го тура Тинькофф РПЛ контрольно-дисциплинарный комитет РФС выписал наказание пяти футбольным клубам и их тренерам. Среди попавших оказался и волгоградский «Ротор», который заплатит 15 тысяч рублей штрафа за не соблюдающих социальную дистанцию болельщиков и взрыв петарды на стадионе «Волгоград Арена» во время стартового матча с «Зенитом».

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на РФС, пять тысяч рублей будут стоить СК «Ротор» «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований санитарного регламента». В 10 тысяч рублей оценил комитет «использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий».

Напомним, самого фаната «Зенита» из Ленинградской области за петарду арестовали на 7 суток и в течение двух лет запретили посещать спортивные мероприятия. Вычислили его по камерам на стадионе.

А вот тренера казанского "Рубина" волгоградца Леонида Слуцкого за сильные эмоции во время матча с "Локомотивом" КДК РФС наказал на 200 тысяч рублей.