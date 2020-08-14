Достал гранату и бросил в толпу: волжанин, устроивший потасовку у кафе, пять лет скрывался от правосудия

Взрыв гранаты у кафе «Каспий» в Волжском прогремел 24 апреля 2015 года. Тогда с места госпитализировали семь человек, а вот бросившего в толпу снаряд молодого человека не задержали. И хотя личность 22-летнего волжанина установили сразу, привлечь его к ответственности смогли только сейчас.

Напомним, конфликт в баре на улице Пушкина произошел между двумя компаниями. После массовой драки в ход пошел травмат, затем рванула граната. Несколько пострадавших из числа участников потасовки сели в «Ленд Крузер» и пытались скрыться, но их перехватили. В машине нашли ружья, винтовку и пистолеты. Волжанина, активировавшего гранату, среди пассажиров не было и на его поиски ушли годы.

- Уголовное дело по факту взрыва гранаты в кафе было возбуждено в 2015 году, а лицо, причастное к его совершению, было изобличено спустя несколько лет благодаря проведению генетической экспертизы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь не об одной уголовной статье, а сразу трех: хранение боеприпасов, хулиганство, причинение тяжкого время здоровью. В расследовании дела участвовали следователи областного Главка и ФСБ.