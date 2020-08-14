В ДТП на юге Волгограда пострадали пятеро молодых парней

ДТП произошло во втором часу ночи. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП, в котором пострадали сразу пятеро молодых парней, случилось прошедшей ночью в Красноармейском районе Волгограда. «Лада Веста» влетела в Nissan Teana на улице Пролетарской в начале второго ночи. По предварительным данным, за рулем отечественной легковушки находился 20-летний водитель. Он не предоставил иномарке преимущество на перекрестке, последовал сильный удар. В итоге на больничной койке оказались все пять человек, что находились в «Весте».

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, с места аварии в больницу с различными травмами увезли 20-летнего водителя «Лады». Получили ранения также четверо его пассажиров: двое 20-летних, 26-летний и 21-летний парни. Все они госпитализированы.

Еще одна авария со множеством пострадавших произошла накануне в Палласовке, где 68-летний водитель за рулем «Богдана 2110» врезался в «семерку», выезжая со второстепенной дороги. В больнице оказались оба водителя и 19-летний пассажир «ВАЗа».