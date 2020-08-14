Заменили рельсы, расширили дорогу: в Волгограде после реконструкции заработал трамвай №3

14 августа после капитальной реконструкции в Ворошиловском районе Волгограда возобновил работу трамвай №3. С самого утра он уже возит волгоградцев по маршруту «Обувная фабрика – улица Ким», интервал прибытия – каждые 6-8 минут. Пассажиры успели оценить обновленный путь электротранспорта. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тут полностью заменили трамвайное полотно и расширили проезжую часть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, сотрудники «Метроэлектротранс» обновили более 800 погонных метров рельсов и почти столько же шпал. Между рельсами уложили асфальт, что позволит не только избежать вымывания щебенки, но и расширит проезжую часть от улицы Социалистической до Рабоче-Крестьянской и от Рабоче-Крестьянской до Циолковского. Параллельно ремонтировали участок дороги.

- Работы по обновлению проезжей части от Циолковского до Симбирской вошли в завершающую стадию и ведутся с учетом графика движения электротранспорта. Всего на объекте восстановят около 14,1 тысячи квадратных метров полотна, - рассказали в администрации.