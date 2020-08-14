Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на гнилые овощи и фрукты

Две недели работала «горяча линия» Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда жители региона могли сообщить об опасных сезонных овощах и фруктах. Несмотря на то, что именно сейчас все должно быть самое свежее и полезное, большая часть звонивших пожаловалась именно на просроченные плодоовощные товары. Из 22 обращений половина касалась сроков хранения, а также отсутствия маркировки. Также волгоградцы обратили внимание на нарушения правил торговли. Особое внимание обратили на бахчевые развалы. Арбузы и дыни - сегодня очень популярный продукт, но продают полосатики не всегда в специально отведенных для этого местах.

Кстати, специалисты ведомства создали полезную страничку на своем сайте, где любой желающий может ознакомиться со списком фальсифицированных товаров, также найти рекомендации по правильному питанию

- Вопрос качества и безопасности плодоовощной продукции остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, - отметили в региональном ведомстве.