Под Волгоградом после капремонта открыли мост через Суходол

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Капитальный ремонт на мосту через Суходол в Волгоградской области завершен. Наконец-то транспорт, который следует по трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград больше не будет объезжать данный участок.

- Специалисты заменили опоры и балки пролетных строений, сделали новое мостовое полотно и уложили новый асфальт. С сегодняшнего дня транспортный поток с временных объездных путей перенаправили на основной мост, - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Но предупреждают водителей: еще некоторое время на данном участке (речь идет об участке трассы Р-228 на 532 километре) сохранятся ограничения в движении. Рабочим необходимо время, чтобы сделать водоотвод и разобрать объездные дороги с временными мостами.

Полностью сдать обновленный мост в эксплуатацию планируют в начале сентября.