Не дал играть Дзюбе: Седрик Гогуа – лучший игрок «Ротора» в матче с «Зенитом»

Седрик Гогуа полюбился фанатам "Ротора" с первого матча. Фото: СК "Ротор"

«Ротор» после матча с «Зенитом», в котором уступил со счетом 0:2, организовал голосование за звание лучшего игрока встречи. Болельщики могли высказывать свое мнение в комментариях в аккаунтах клуба в социальных сетях. Голосование длилось сутки. По его итогам защитник Седрик Гогуа, который провел за «Ротор» первую игру, набрал 63% голосов. В матче с «Зенитом» он старался нейтрализовать навесы на нападающих соперника Артема Дзюбу и Сердара Азмуна. В итоге Гогуа совершил 12 выносов мяча – это лучший показатель среди всех футболистов волгоградской команды.

Болельщики по достоинству отметили игру футболиста из Кот-д'Ивуара, хотя еще накануне удивлялись, зачем клубу игрок, год просидевший на скамейке запасных в ЦСКА. Но на Волге он сразу заслужил всенародную любовь. «Гогуа был хорош», «Гогуа лучший, красавчик, так держать оборону дальше», «Гогуа без вопросов», «Гогуа. При этом он приятно удивил. В ЦСКА он смотрелся похуже», - в поддержку Седрика написали сотни комментариев.

Тройку лучших игроков «Ротора» в матче с «Зенитом» по мнению болельщиков также составили Данил Степанов и Мухаммад Султонов. Защитник набрал 24% голосов, а атакующий полузащитник 3%.