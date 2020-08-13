14 августа оставят без света пять районов Волгограда

Свет отключат на 5 - 8 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Темное время» среди бела дня в конце этой недели вновь ждет десятки тысяч волгоградцев, которые с утра до вечера не смогут воспользоваться никакими электроприборами. Энергетики уже третий месяц продолжают плановые ремонты воздушных линий электропередач и оборудования. В пятницу отключения электричества согласно опубликованному ресурсоснабжающей организацией графику ожидают жителей отдельных массивов сразу в пяти районах Волгограда. Останутся без света 14 августа 2020 года Краснооктябрьский и Красноармейский, Тракторозаводский, Советский и Дзержинский. Больше всего неудобств на этот раз достанется самому южному району города.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», меньше всего зацепят отключения электричества 14 августа жителей Советского района, где уже который раз с 9 до 17.00 обесточат дома на улице 35-й Гвардейской, 21; Калининградской, 21; и проспекте Университетском, 49. В эти же часы не будет электроэнергии в домах Дзержинского района на улицах частника: Лекарская, №1-39, 2-46; Новосельская, дома 38-48, 35-41; Ползунова, №1-9; Продольная, №70 и 72; Хуторская, №11 и 12. Эти дома уже также не раз попадали в график.

На Красном свет отключат с 10 до 15 часов также в частном секторе: улицы Гайдара, дома 19-29, 20-30; Рахманинова, №11-21, 10; Филатова, №3-23 и 2-30; Сумская, дома №8-20; Автомагистральная, №7-11 и 19-31. А на Тракторном частник обесточат с 9 утра до 17 часов дома в переулках Часовом Новослободском, на улицах Саперная, Оскольская, Перовской, 3-7а и 12; Брюсова, 4-8; Дегтярева, 14.

И больше всего коммунальных страдальцев 14 августа будет в Красноармейском районе Волгограда. Здесь будут отключать электричество на весь день с 9 до 17.00 по адресам: Арсеньева, дома №4 и 6; 2-я Караванная, №1-15, 21; Удыгейская, №17, 19 и 21; 2-я Штурманская, №2, 4, 8-18. В частных домах тоже не будет света, попали под отключения уже в который раз улицы Лазоревая, 143-165; Луговая, 95-123, 116-130; Минская, 150-152, 176-178; Союзная, 1-19, 2-16а; Куйбышева, 3-19 и 8; Пригородная, 3-9, 4-10, переулок Пригородный, 3-5, 4-6; а также Пригородный тупик, дом 3.