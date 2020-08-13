«Ротор» - самый честный в премьер-лиге

В футбол надо играть честно и красиво. Фото: СК "Ротор"

В чемпионате России по футболу команды борются не только за забитые мячи, победы и набранные очки, но и за другие призы. Российской премьер-лигой учрежден приз «Liga Fair play». Цель этой премии — продвижение идей и принципов честной игры. От этого зрелищность матчей РПЛ будет только выше.

Победитель премии Fiar play определяется после каждого месяца, а также по итогам чемпионата. Для составления рейтинга используются шесть параметров: желтые и красные карточки, зрелищность игры, уважение к сопернику, к судьям, поведение представителей команд, а также болельщиков. По сумме всех этих факторов определяется общий балл. И по итогам 1-го тура РПЛ лучшая оценка досталась волгоградскому «Ротору». В их активе 9 баллов. В игре с «Зенитом» сине-голубые получили только одну желтую карточку. Кстати, петербуржцы в рейтинге расположились пока на втором месте, имея 8,85 баллов. По итогам сезона Российской премьер-лиги 2019/2020 годов итоговая премия «Liga Fair play» была присуждена именно «Зениту».

«Ротор» показал еще и лучшую посещаемость на стадионе среди всех игр 1-го тура РПЛ. Матч с «Зенитом» на «Волгоград Арене» посетили 12438 зрителей. Вторым в рейтинге идет поединок «Спартака» с «Сочи», на который пришли посмотреть 9738 болельщиков. Замкнул тройку лидеров по посещаемости 1-го тура матч между «Химками» и ЦСКА – 4948 зрителей. Напомним, игры РПЛ проходят с ограничениями по количеству любителей футбола на стадионах.