Не пережили карантин: в Волгограде продают «Европу Сити Молл» и кафе «Счастье есть»

На Аллее Героев в Волгограде закрылись сразу несколько баров и кафетериев. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока власти рассказывают, сколько денег получили волгоградские предприниматели на поддержку своего бизнеса в период пандемии, на торговых площадках в интернете появляются все новые и новые объявления о продаже готового бизнеса и коммерческой недвижимости. Реальность такова, что далеко не все коммерсанты смогли восстановить работу своих заведений. Больнее всего коронавирус ударил по общепиту и гостиничному бизнесу. Недавно табличка «Sale» появилась на любимом кафе волгоградцев «Счастье есть». Закрылся и бар COMPANIA, расположенный неподалеку от вкусной лавки, - там же на Аллее Героев в Волгограде.

А на днях сразу на нескольких сайтах появилось объявление о продаже первого волгоградского торгово-развлекательного центра. На продажу выставили «Европу Сити Молл». Просят за ТРК 1,5 миллиона рублей.

« В здании имеются лифты и эскалаторы OTIS, система подсчета посетителей WatCom на основе 3D-распознавания, современные телекоммуникационные системы, бесплатный Wi-fi. В нем расположено 147 магазинов, кинотеатр, зона фуд-корта, 2 ресторана, 1 гипермаркет и 95 арендаторов островных зон. Средняя посещаемость в день 13 000 человек», - гласит объявление.

Но сегодня посетителей уменьшилось: гипермаркет закрылся, кинотеатр не работает из-за коронавируса уже пятый месяц, да и в ресторанах гостей тоже немного.