В Волгограде на Семи ветрах строят новых спортивный Центр

В Дзержинском районе Волгограда (в микрорайоне Семь ветров) развернули большую стройку – здесь появится новый ФОК. Причем это будет не просто павильон для занятий спортом, это будет многофункциональный комплекс открытого типа. Общая его площадь – более 6 тысяч квадратных метров. Внутри будет и футбольная площадка, и хоккейное поле, и зона для воркаута, и даже для пляжного гандбола. А еще беговые дорожки, тренажеры, раздевалки, несколько секторов для легкоатлетов (в том числе для прыжковых дисциплин), и даже трибуны на 100 мест. Сюда же переведут всех воспитанников гандбольного клуба «Динамо». Этот ФОК станет Центром развития гандбола в Волгограде. 300 юных динамовцев смогут здесь заниматься.

- Рабочие уже разровняли площадку под будущий спортивный Центр, распланировали участок. Сейчас в строительств задействованы 12 специалистов и восемь единиц техники. Полностью получено и новое спортивное оборудование для ФОКа, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона.

Возводят спортцентр за средства, которые выделяют в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Обещают, что свои двери он распахнет уже до конца 2020 года.

Отметим, что всего до конца года в Волгоградской области обещают построить 30 новых спортобъектов.