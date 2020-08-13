Минирование волгоградских судов оказалось ложным

Бомбы искали в 11 судах. Фото: облсуд

Полдня сотрудники полиции вместе с кинологами и собаками прочесывали каждый сантиметр помещений в зданиях районных, городских судов и областного суда Волгоградской области. Все из-за очередной волны сообщений о готовящихся терактах. С утра сообщения о минировании поступили по электронной почте в десяток подразделений судебной системы. Но все они оказались ложными. «Районные и городские суды Волгоградской области, а также Волгоградский областной суд вернулись к работе», - сообщила «КП-Волгоград» представитель ведомства Екатерина Вальковская.

Искали взрывные устройства почти во всех судах Волгограда – шести районных и областном, а также в Волжском. Получили письма с угрозами также в Михайловском, Быковском, Городищенском районах. Всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали. Полицейские приступили к обследованию зданий, в результате которых ничего не нашли.

Это уже не первый раз, когда Волгоград настигает такая волна ложных минирований. До этого приходилось эвакуировать торговые центры, школы, больницы и даже городскую думу и областную администрацию.