В Волгоградской области чаще всего расплачиваются поддельными пятитысячными купюрами

Это самая популярная банкнота у фальшивомонетчиков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области реже стали поступать в оборот фальшивые купюры. Если еще года назад банки отчитались о выявлении 207 поддельных банкнот, то за эти шесть месяцев всплыло только 158 фальшивок. То есть поддельных денег стало меньше почти на четверть. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Банка России.

Правда, подделывают чаще всего купюры крупного номинала, поэтому обнаруженные фальшивые деньги в общей сумме потянули на 584,7 тысячи рублей. Среди выявленных подделок было 107 купюр номиналом 5000 тысяч рублей и 61 сторублевая банкнота. Единично встречались купюры номиналом 2000 и 200 рублей. А кто-то расплатился в Волгограде фальшивыми долларами – банки обнаружили 3 стодолларовых фальшивки.

В Банке России отметили хорошую тенденцию – фальшивых денег в обороте все меньше. И этому есть логичное объяснение.

- Кассиры торговых объектов, работающие с наличными деньгами, проходят обучение по вопросам подлинности банкнот. Автоматические устройства по приему наличности сегодня практически исключают прием фальшивых денег. Эффективно работают органы внутренних дел, - комментирует заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.