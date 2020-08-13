Лаборант из Волгограда отдала лжебанкирам 780 тысяч

Мошенники регулярно звонят на мобильник и многие попадают на их удочку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый день кто-то из волгоградцев вновь попадается на уловки телефонных мошенников, хотя прекрасно знает – данные своих банковских карт никому сообщать нельзя. Но представляющиеся службой безопасности банка мошенники весьма убедительны. Только за последние сутки со счетов жителей Волгоградской области исчезли 2,4 миллиона рублей. Большинство из них пенсионеры, у которых на карточке было 100 – 200 тысяч. Но есть среди поверивших аферистам и молодые люди, а больше всех не повезло 47-летней женщине из Красноармейского района Волгограда. Лаборанту сообщили, что кто-то пытается оформить не нее кредит, она продиктовала данные карты и лишилась сразу 780 тысяч рублей.

- За сутки жертвами обмана стали жители Быковского, Жирновского, Городищенского, Николаевского районов области, а также Волгограда, Волжского и Камышина, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Среди пострадавших 57-летний житель из Кировского района, лишившийся 241 тысячи рублей, и его ровесница из Дзержинского, которая потеряла 196 тысяч. 78-летний пенсионер из Волжского остался без189 тысяч, а 38-летний электромонтёр из Жирновска - без 160 тысяч. Попадается на удочку лжебанкиров и молодежь. Так, 28-летняя жительница Николаевска лишилась 159 тысяч.

Полиция еще раз напоминает – сотрудники банка никогда не попросят у вас данные карты, разве что кодовое слово. А пин-коды, пароли и любые другие данные счета по телефону никому сообщать нельзя.