Хорватский вратарь может перейти в «Ротор»

«Ротор» может решить свою вратарскую проблему. В команде пока два голкипера – Александр Довбня и молодой Никита Репин. Добавить конкуренции на последнем рубеже обороны должен Йосип Кондрич. 26-летний хорватский страж ворот является капитаном «Истры 1961» из города Пула. Хорватский клуб уже сообщил на своем сайте о переходе Кондрича в стан волгоградского «Ротора». В клубе с берегов Волги пока не подтвердили факт подписания контракта с потенциальным новичком. Официальное трудоустройство 195-сантиметрового футболиста должно произойти в ближайшее время.

Йосип Кондрич родился 27 августа 1993 года. За свою карьеру выступал исключительно на Родине. Голкипер играл за команды «ХАСК Загреб», «НК Загреб», «НК Тресньевка», «НК Бистра», «Рудеш». В «Истру 1961» он перешел в июле 2018 года. В прошлом сезоне чемпионата Хорватии его клуб занял девятое место из десяти команд.