Всех эвакуировали: в волгоградские суды пришли письма о минировании

Полиция проверяет здания. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Сегодня будут отложены десятки, а то и сотни судебных заседаний, назначенных в нашей области на 13 августа. С самого утра в городе и райцентрах области эвакуируют здания районных и городских судов. Сюда пришли сообщения о минировании. Эвакуируют и всех посетителей и персонал даже областного суда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, сообщения начали поступать сегодня массово во все учреждения. Точную цифру полученных писем пока назвать нельзя, они продолжают приходить. Уже началась эвакуация почти всех городских судов, облсуда, идет проверка и в районах области. Этим занимаются сотрудника подразделений ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пока никаких взрывных устройств нигде не обнаружено. Напомним, это далеко не первая волна минирований в нашей области. Не раз такие анонимные рассылки приходили в волгоградские школы, здания администраций всех уровней.

- На данный момент сообщения о минировании поступили в Краснооктябрьский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Дзержинский, Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды, в Волжский городской суд и в Волгоградский областной суд, - уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции.