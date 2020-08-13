Новую дорогу на Родниковой засыпают щебнем

В проекте предусмотрены тротуары и велодорожки. Фото: мэрия

Жители нового микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда с нетерпением ждут открытия еще одной дороги. В этом году там появится проезд протяженностью 650 метров по улице Родниковой. Дорожники уже уложили коллекторы для ливневки, сделали более восьми десятков смотровых и дождеприемных колодцев. Теперь делают основание дороги. Сначала – песчаная подушка глубиной 70 сантиметров, в низинах она даже больше, чтобы выровнять полотно. Затем уложили слой геотекстиля и геомембраны, чтобы дорога дольше служила. Теперь проезд на Родниковой засыпают щебнем.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, помимо обустройства проезжей части проектом на новом участке Родниковой предусмотрены тротуары и велодорожки, место для парковки и освещение. Благоустроят и прилегающую территорию, высадят деревья.