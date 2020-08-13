Под Волгоградом столкнулись две самарских фуры

Два большегруза ехали в Самару. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две самарских фуры столкнулись в три часа ночи на трассе в Волгоградской области. ДТП с участием большегрузов произошло в Николаевском районе на автодороге «Иловатка - Старая Полтавка - Палласовка - Николаевск». 36-летний водитель из Самары ехал за рулем «КАМАЗа» в сторону Николаевска. В какой-то момент он ослабил внимание на ночной дороге и не выдержал дистанцию от впереди идущей фуры. В итоге большегруз врезался в полуприцеп попутного «КАМАЗа». Грузовики получили незначительные повреждения. Не обошлось и без пострадавших.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в больницу с места аварии увезли 36-летнего дальнобойщика из Самарской области. Водитель второй фуры травм не получил.

Всего на волгоградских дорогах в минувшие сутки произошло шесть серьезных ДТП. К счастью, обошлось без жертв. Шесть человек в больнице.