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В Волгограде открыли движение по Первой продольной

После взрыва на заправке проспект Ленина был перекрыт несколько дней
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Проспект Ленина перекрыли до тех пор, пока опасность не миновала.

Проспект Ленина перекрыли до тех пор, пока опасность не миновала.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Взрыв на газовой заправке в Волгограде не только потряс весь город, но и на несколько дней лишил жителей главной городской магистрали и привычных маршрутов общественного транспорта. Первую продольную перекрыли до тех пор, пока опасность не миновала. Движение на проспекте Ленина возобновили только утром 13 августа. Пустили по прежним маршрутам и весь общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, трамваи. Сейчас движение на Первой продольной полностью открыто.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, скоростной трамвай вновь ходит от «Ельшанки» - «ВГТЗ». Автобус №95 и троллейбус №12 вернулись на проспект Ленина и больше не делают крюк. Кстати, перед тем, как запустить троллейбусы, спецбригады МУП «Метроэлектротранс» ночью обследовали контактную сеть «рогатых» - ее мог повредить взрыв. Но все обошлось.

Напомним, взрыв на газовой заправке прогремел 10 августа, пострадали 13 человек, в том числе пятеро пожарных. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование. А прокуратура проверяет все АГЗС в Волгоградской облоасти.