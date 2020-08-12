13 августа оставят без света жителей всех районов Волгограда

Электроэнергию где-то отключат на час, а где-то и на восемь. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этот четверг еще десяткам тысяч волгоградцев придется пройти испытания отключением электричества. Согласно опубликованному графику, останутся без света 13 августа 2020 года жители отдельных кварталов всех восьми районов Волгограда. Самые масштабные отключения электричества ожидают обитателей частного сектора Краснооктябрьского района и Ворошиловского. А в Тракторозаводском, Дзержинском и Кировском обесточат всего по одному жилому дому.

Как рассказали «КП-Волгоград» в РСО, на Тракторном с 9 до 17 часов света снова не будет в доме №43 на улице Грамши. В Кировском с 13 до 17.00 обесточат дом №18 на улице Колосовой. В Дзержинском на проспекте Жукова дом №100 будут отключать поочередно на час в два этапа - с 9 до 12 и с 12 до 17.00.

Жителям центра Волгограда повезет чуть меньше. Здесь с 9 утра до 17.00 не будет электричества в домах на улице Советской, 7; улице Ленина, 6; и на проспекте Ленина, 6. В Красноармейском обесточат еще больше домов по адресам: улица Удмуртская, 8-12; Ломакина, 25; проспект Канатчиков, 8-12. В Советском в это же время отключат свет на улице 35-й Гвардейской, 21; Калининградской, 21; и на проспекте Университетском, 49. Многие дома уже не впервые попадают в график.

В Ворошиловском районе 13 августа без электричества с утра – с 8 до 13 часов – сидеть жителям частника на улицах: Валдайская, 159-182; Кузнецкая, 178-180, 177-179; Максимовский разъезд, 100-102, 160-164, 198-250, 101-109, 113, 159-165, 197-245. А с 13 до 17 часов обесточат дома на улицах Майкопская, 123, 143-151, 144-150; 2-я Консервная, 128, 128А и 130.

И, наконец, в Краснооктябрьском с 9 до 17 часов не смогут включить электроприборы и компьютеры жители частного сектора на Баррикадах: улица Магаданская, 37-51, 38-60; Хользунова, 126/1-168, 111, 117, 131б; Тираспольская, 17-53, 30-34; Сормовская, 40а-50; Старобельская, 29-37, 30-36; Шепетовская, 31а-39; Хибинская, 2; переулок Хибинский; улица Камчатская, 1 и 2; Земнухова, 2; Шевцовой, 1 и 2; Павелецкая, 1 и 2; Тюленина, 1 и 2.