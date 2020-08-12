В Волгоградской области обновили дороги к больницам

Дороги к больницам делают капитально: меняют и нижний, и верхний слой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Добраться до ряда больниц и поликлиник стало проще. В Волгоградской области реконструировали дороги, которые ведут к 27-ми учреждениям здравоохранения. Впервые об этом заговорил Андрей Бочаров, изумившись ужасному проезду к больнице №15 в Красноармейском. Тогда же он поручил привести в порядок все подъездные пути к медучреждениям.

В Волгограде дорожники обновили асфальт на 20 улицах. Реконструкция велась на улицах Симонова, Бахтурова, Андреева, Грамши, Вершинина, Рокоссовского, Двинской, Ткачева, Ковровская, Чебышева, Калининградской, Розы Люксембург, Армавирской, Пятиморская, Добролюбова, Мачтозаводской, на бульваре Энгельса, а также участках улица Мечникова, Молодежной и проспекте Ленина в Волжском. Как сообщили "КП-Волгоград" в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, рядом с этими объектами расположены разные лечебные учреждения: не только поликлиники и больницы, но также стоматологии, женские консультации, отделения медицинской реабилитации. Теперь кареты скорой помощи и пациенты на личных автомобилях смогут добраться без объездов многочисленных ям. И пешеходам не надо выбирать искать тротуарную дорожку без изъянов.

Выполненные работы были включены в региональный проект «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».