Взорвавший петарду болельщик «Зенита» сядет на 7 суток и 2 года не сможет ходить на футбол

Провинившегося болельщика вычислили по камерам слежения на стадионе Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Суд вынес наказание фанату «Зенита» за нарушение на «Волгоград Арене». Гость из Ленинградской области по ходу первого тайма матча «Ротора» и «Зенита» использовал петарду. Хотя любые пиротехнические изделия на спортивных мероприятиях запрещены. Их нельзя проносить на арены, не говоря уже про их взрыв. Только некоторых ярых болельщиков это не смущает. Они продолжают делать слишком громкую и иногда дымовую поддержку, не боясь длительного запрета на посещение российских стадионов. «Отличившемуся» фанату уже на следующий день было назначено наказание. Центральный районный суд Волгограда признал болельщика виновным в совершении административного правонарушения. Он арестован на 7 суток, кроме этого ему наложен запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на 2 года.

- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - рассказали в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Поездку в Волгоград 35-летний болельщик «Зенита» точно запомнит надолго. А вот сам матч – вряд ли. Ведь фанат практически сразу же был задержан и отправился на беседу с полицейскими.

В региональном главке МВД проведут проверку, как фанату удалось пронести на «Волгоград Арену» пиротехническое изделие звукошумового воздействия. Хотя активные болельщики умудряются их пронести практически на любом стадионе не только России, но и мира.

Напомним, по сообщениям регионального главка МВД, матч между «Ротором» и «Зенитом» на «Волгоград Арене» посетили 12438 зрителей.