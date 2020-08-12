В Волгограде возобновили движение по улице Козловской

Фото "Концессии теплоснабжения"

На улице Козловской в Волгограде наконец-то завершили ремонт теплотрассы, и дорогу полностью открыли для движения транспорта. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в «Концессии теплоснабжения».

Напомним, проезжую часть по этой улице частично перерыли и перекрыли, чтобы заменить аварийный участок теплотрассы. Прошлой зимой здесь произошло сразу несколько порывов, и по окончании отопительного сезона в «Концессии теплоснабжения» приняли решение больше не латать старую трубу, а заменить ее полностью. Так как магистраль пролегала под дорогой, пришлось автомобилистам временно терпеть неудобства.

- Компания заменила 200 метров трубопроводы диаметром 500 мм, по которой теплоноситель подается в дома на улицах Козловской, Канунникова, Калинина и Пугачевской, - уточняют в ресурсоснабжающей организации.

И добавляют, что кроме данного участка к осенне-зимнему сезону концессионер обновит еще 15 километров тепловых сетей разного диаметра.