МЧС предупреждает: на Волгоградскую область надвигается сильная гроза

Не забудьте взять с собой зонт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ливень, гром, молнии и порывы ветра до 20 метров в секунду – все это ожидает волгоградцев уже сегодня вечером, 12 августа. В региональном МЧС уже выдали экстренное предупреждение о грядущей непогоде: на Волгоградскую область идет грозовой фронт.

Лето подходит к концу, и жара в регионе постепенно пошла на спад. На смену ей идут дожди. Причем сильные.

- По прогнозам волгоградского Гидрометцентра уже вечером 12 августа в Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни с усилением ветра. Такая непогода будет бушевать на территории области в течение ближайших суток – весь день 13 августа. В связи с чем рекомендуем жителям соблюдать меры безопасности: не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а людям в случае обнаружения оборванных электрических проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию (8-800-100-70-60), - призывают волгоградцев в областном МЧС.

Кстати, температура воздуха в эти дни снизится – местами до +10 градусов. В Волгограде ночью +16...+18 градусов, днем до +27 градусов.