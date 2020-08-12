Обеззараживатели воздуха, термометры, средства для дезинфекции: как будут работать волгоградские школы

Школы к началу года обязаны укомплектовать средствами для дезинфекции и индивидуальной защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стопроцентной информации, пойдут ли в школу 1 сентября дети из Волгоградской области, пока нет. Власти готовятся ко всем вариантам событий: и к очному образованию, и к дистанционному. Пока же разные комиссии проверяют готовность учебных заведений к приему учеников. Пожарные проверяют проводку, автоматические сигнализации, эвакуационные выходы и наличие огнетушителей, полиция и ГИБДД – охрану, тревожные кнопки, «зебры». У управления Роспотребнадзора по Волгоградской области своя работа: проверить, насколько условия обучения детей в школах соответствуют санитарным нормам. Приемка показала, что пока 73% волгоградских школ готовы к учебному году.

Роспотребнадзор проверил, как чиновники устраняют предписания, выданные им ранее. Во время прошлой проверки – 1 августа - сотрудники ведомства нашли 209 нарушений обязательных требований в 361 школе. 146 нарушений – такие, которые нужно срочно устранить до 1 сентября. Они касаются работы систем водоснабжения, освещения, мебели, оснащения пищеблоков, спортзалов и медкабинетов. Пока руководители школ исправили 86% этих замечаний.

Отдельная тема – как школы должны работать в условиях пандемии. В Роспотребнадзоре напомнили, что есть ряд обязательных требований: к началу года школы надо оснастить обеззараживателями воздуха, средствами для дезинфекции, индивидуальной защиты, а также градусниками для бесконтактного измерения температуры учащимся.

К 12 августа 639 школ области из 875 могут приступить к работе. К ним претензий у санитарных врачей нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 875 школах Волгоградской области учатся 260666 детей.

В 110 школах есть вторая смена. Третьей нет нигде.

Детей кормят в 737 школьных столовых и 138 школьных буфетах-раздаточных.