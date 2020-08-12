ДТП с внедорожником и иномаркой в Волгограде попало на видео

Скрин видео. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На видео камер наблюдения попало ДТП с участием внедорожника и иномарки в Дзержинском районе Волгограда. Авария случилась на перекрестке шоссе Авиаторов и улицы Лесогорской вечером в этот вторник. На кадрах видео видно, как массивный Range Rover таранит оказавшийся на его пути белый Hyundai Elantra, ехавший в сторону аэропорта. От сильного удара обе машины вылетают на обочину. Рядом тормозят проезжавшие мимо автомобили, их водители бегут на помощь пострадавшим.

Как пояснили «КП-Волгоград» в региональном управлении МВД России, и 41-летний водитель Hyundai, который поворачивал на улицу Лесогорскую, и 37-летний водитель встречного Range Rover ехали на разрешающий сигнал светофора.

Без пострадавших в этом ДТП не обошлось. В больницу попала 45-летняя пассажирка, которая находилась в салоне Hyundai.