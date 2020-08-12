Под Волгоградом водитель кроссовера переехал на пляже женщину

Пляж дикий, потому и ограничений на въезд машин здесь нет никаких. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под Волгоградом водитель на кроссовере переехал женщину, которая отдыхала на пляже. Случилось это вчера вечером – 11 августа 2020-го примерно в 20.40 – на диком пляже в городе Краснослободске.

Казалось бы, как можно попасть под колеса на пляже. Дело в том, что пляж, где это произошло, дикий – там нет никаких ограничительных знаков и заграждений. Поэтому 57-летний владелец «Тойота Рав 4» и заехал прямо на песок, поближе к Волге.

- Водитель хотел припарковать машину в кустах и не заметил парочку, которая отдыхала на пляже. На пути кроссовера оказались муж и жена, которые приехали отдохнуть и покупаться. Мужчина не пострадал, а вот женщину пришлось госпитализировать, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Все участники этого ДТП, на удивление, оказались трезвыми. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы, тупую травму живота, под вопросом еще и перелом ребер.