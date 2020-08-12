Волгоградские алиментщики задолжали детям почти 2,5 миллиарда рублей

Вы только вдумайтесь: в Волгоградской области больше 12-ти тысяч мам и пап, которые мало того, что бросили своих детей, так еще и алименты им не платят. Сумма их долга перед детьми на сегодняшний день составляет 2,4 миллиарда рублей! Такие неутешительные цифры приводят в региональном УФССП.

Правда, тут же приставы отмечают, что это уже меньше, чем было в 2019-м. Тогда было 13 тысяч должников, а сумма их долга составляла 2,6 миллиарда рублей.

Самый простой способ заставить алиментщика платить ребенку – постановление приставов на принудительное удержание сумм с зарплаты должника. Именно таким образом с 7 тысяч нерадивых родителей и смогли взыскать 1,6 миллиарда рублей за минувший год. Сложнее приходится, когда человек официально не работает. Тогда приставы переходят к аресту их имущества.

- На данный момент наложено 158 таких арестов, сейчас данное имущество находится в процессе реализации, - сообщают в областном управлении судебных приставов.

Когда не помогают и такие способы, приставы переходят к крайним мерам. И меры эти, надо сказать, жесткие: злостных должников привлекают к уголовной ответственности. На данный момент уже 260 волгоградских алиментщиков привлекли по УК.

К сожалению, есть должники, которые всячески скрываются от приставов. Сейчас, например, 540 волгоградцев находятся в розыске, как уклоняющиеся от выплаты алиментов.