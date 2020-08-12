6 очистных сооружений на водовыпусках в Волгу заработают в 2020 году

Очистные сооружения позволят избавить Волгу от 70% грязи ливневых вод Волгограда. Фото: АВО

Вот уже много лет все ливневые воды с дорог Волгограда идут прямиком в Волгу. В растянувшемся вдоль реки городе 68 выпусков в реку. Система очистки на них не была предусмотрена. Благодаря нацпроекту «Экология» вскоре на 14 коллекторах в Центральном и Ворошиловском районах построят локальные очистные сооружения (ЛОС). На стройплощадке с инспекцией 12 августа побывал губернатор Андрей Бочаров.

- Это сложный масштабный проект, который позволит очищать 70 процентов всех ливневых стоков Волгограда. Затем начнется следующий этап, который позволит замкнуть в очистную систему оставшиеся 30% ливневых стоков. Средства предусмотрены в полном объеме, серьезных проблем в реализации проекта не видим, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Строительство ЛОСов началось в прошлом году. До конца этого года должны ввести в эксплуатацию первые шесть коллекторов, еще восемь сдадут в 2021-м. Этого достаточно, чтобы до 1088 тысячи кубометров ливневых вод ежегодно попадало в Волгу без загрязнений. По четыре очистных будет в Центральном и Ворошиловском районах, два – на Тракторном и по одному еще в четырех районах. Стоки будут проходить три степени очистки с использованием сорбента.

ЛОС №7 на улице Гагарина готовы уже на 65%. На 7-метровую глубину здесь смонтировали установку очистки на 200 литров в секунду, приступили к обустройству проездов и тротуаров. К концу года начнутся пуско-наладочные работы. ЛОС у «Гасителя» планируют сдать уже в августе.