На юге Волгограда в аварию попала карета скорой помощи: пострадали двое

К сожалению, не все волгоградские водители пропускают на дорогах неотложки и пожарные машины, которые мчатся на вызов. Не реагируют даже на включенные сирены. Отсюда и аварии с участием спецмашин. Вот вчера, 11 августа, в Волгограде в ДТП попала машина скорой помощи. Водитель «Лады Гранта» не уступил ей дорогу, как итог – сам виновник и его пассажирку увезли на другой скорой в больницу.

- Случилось это в Советском районе. «Скорая» мчалась по Университетскому проспекту в сторону улицы Автомобилистов. Ехала с сиреной и с включенным проблесковым маячком. Но у дома № 90Д неотложка уперлась в пробку, и 70-летний водитель вывернул на встречную полосу, чтобы объехать стоящие впереди машины. В этот момент 65-летний водитель «Лады Гранта» решил развернуться на дороге, причем в нарушение правил дорожной разметки. В результате авария. Водитель легковушки и его 63-летняя пассажирка получили травмы, их пришлось срочно госпитализировать с места ДТП, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.