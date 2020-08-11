Фанат «Зенита» получил штраф за взрыв петарды на матче с «Ротором»

Наказание ленинградцу определит суд. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Эмоции от начала Российской Премьер-Лиги переживали все 12438 зрителей, пришедших поболеть за «Ротор» или «Зенит» на Волгоград Арену. Но у кого-то они били через край. Зная о запретах и санкциях за использование пиротехники, фанаты гостей умудрились пронести на волгоградский стадион пиротехнику. Из-за чего 35-летнему жителю Ленинградской области пришлось больше половины матча провести не за просмотром матча, а объясняясь с полицейскими. О происшествии на «Волгоград Арене» сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Фанат бросил петарду примерно на 20-й минуте матча, прямо перед первым голом «Зенита» в исполнении Дзюбы. Кроме того, что он перепугал половину зрителей, никакого эффекта не последовало. Но отвечать за это ему пришлось. Мужчину проводили для составления протокола.

- За данные деяния предусмотрено наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до семи лет, - говорят в силовом ведомстве. Как наказать ленинградца, решит суд Центрального района Волгограда.

Кстати, полиция выяснит и то, как фанат бело-сине-голубых пронес пиротехнику на стадион. С контролерами-распорядителями проведут беседу. В следующий раз стюарды, а их на матче работает около 600 человек, должны будут тщательнее досматривать посетителей арены. Кстати, всего 11 августа охраняли порядок на матче Ротор – Зенит 250 сотрудников ОВД – наряды ППС, экипажи ДПС, конная полиция. Им помогали 40 казаков, 90 работников ЧОПов, 150 военнослужащих Росгвардии.