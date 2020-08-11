«Лучших привезли, значит, уважают»: волгоградцы обсуждают стартовые составы команд на матч Ротор-Зенит

Каждому зрителю перед входом на стадион измеряют температуру. Коронавирус никуда не делся. Фото: Екатерина СИМОХИНА

До начала первого для «Ротора» матча в РПЛ остаются считанные минуты. Футболисты «Зенита» и подопечные Александра Хацкевича получают последние указания в раздевалках, а болельщики штурмуют стадион. На трибунах ожидают 14 тысяч зрителей. Билеты на эту игру, напомним, раскупили за три часа. Правда, сегодня вечером, 11 августа, на сайте Кассир.ру вдруг вновь появились свободные места. Только вот дешевых билетов нет, остались места для богатеньких – от 1500 до 2250 рублей.

Волгоградским фанатам для победы ничего не жалко. Но они понимают – сине-голубым придется нелегко. «Зенит» выставил на игру лучших.

«Не второй состав привезли, значит, уважают и побаиваются», -шутят волгоградцы.

Стартовый состав у питерской команды, действительно, сильный: Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Дриусси, Малком, Азмун и Дзюба.

Против них Александр Хацкевич выставил: Довбню, Байрыева, Пискунова, Кожемякина, Степанова, Гогуа, Алейника, Песегова, Султонова, Макарова и Муллина.

Новый игрок «Ротора» Ананизде, на которого клуб возлагает большие надежды, на поле сегодня не выйдет.