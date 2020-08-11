Искусство эпохи коронавируса: в Волгограде музей выпустил маски с репродукциями картин

Вот такое "пандемийное" искусство. Фото музея имени Машкова.

Пятые месяц в России и в Волгоградской области свирепствует коронавирус. Он уже изменил нашу жизнь и продолжает диктовать свои правила. Сегодня главным аксессуаром стали не брошки и шляпки, а защитные маски. И тут сотрудникам музея имени Машкова в Волгограде пришла удивительная идея: «А почему бы не сделать унылые маски стильным дополнением к образу, раз уж без них никак». И выпустили коллекцию многоразовых масок ручной работы.

- Эти маски не простые. На них изображены репродукции картин из коллекции музея Машкова. Есть маска с изображением картины Галькова «Набережная» (1958 год), есть маска с «Павлинами» Ларионовой (картина написана в 1904 году), - приоткрывают завесу тайны «КП-Волгоград» в музее ИЗО. – Есть и эксклюзивные маски от Марии Мелиховой, члена союза художников России, которая специализируется в художественном текстиле.

Да уж, такие маски вас не только защитят от коронавируса, но и станут украшением.

Правда, есть несколько «но»: во-первых, надо помнить, что эти маски не медицинские и их обязательно надо стирать перед использованием; во-вторых, их рекомендуют носить не более 12 часов, а если у вас есть заболевания дыхательных путей или аллергия, нужгна обязательная консультация врача.

Стоят такие маски - 400 рублей.